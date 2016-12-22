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Власти подсчитали посетивших Москву во время ЧМ туристов
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Власти подсчитали посетивших Москву во время ЧМ туристов
ЧМ-2018, 16:31
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Власти подсчитали посетивших Москву во время ЧМ туристов

За время проведения чемпионата мира по футболу Москву посетили 3 млн туристов. Об этом заявил журналистам глава департамента спорта и туризма столицы Николай Гуляев, сообщает корреспондент РБК.

«Из них 1,2 млн человек — это туристы из дальнего зарубежья. Первое место занял Китай, второе — США, третье — Германия. Потом идут Голландия и Франция», — сообщил он.

По его информации, фан-зону на Воробьевых горах посетили 1,66 млн человек. Пиковый день — 7 июля, в день матча Россия — Хорватия. В тот день площадку посетили 167 тыс. болельщиков.

Отвечая на вопрос, как власти фиксируют туристов, которые останавливаются в съемных квартирах или бронируют жилье через специальные сервисы, Гуляев сказал: «У них же есть телефоны, они пользуются системами геолокации. Так мы фиксируем всех приезжих, кто задерживается более чем на 24 часа в столице».

Гуляев также рассказал о том, каким образом спортивная арена «Лужники» будет использована после ЧМ.

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«Спорт-арена не только сохранила исторический облик, внутри — это высокотехнологичное сооружение. Она будет использоваться для матчей РФС и как домашняя арена сборных команд России и крупных культурных массовых мероприятий. Первое состоится в августе — концерт Imagine Dragons», — сообщил он.

Финальный матч чемпионата мира состоится 15 июля в «Лужниках». За чемпионский титул будут бороться сборные Хорватии и Франции.

Теги: Москва , ЧМ по футболу , Турист
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