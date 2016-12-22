В Чите из-за паводка обрушился мост

В Чите в результате паводка произошло частичное обрушение моста — двух пролетов и русловой опоры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря регионального Минтерразвития Любовь Литвинову.​

«Мост был перекрыт в среду из-за подмыва опоры», — уточнили в ведомстве.

Источник в экстренных службах региона сообщил «РИА Новости», что длина двух обрушившихся пролетов составила 24 м. Он отметил, что в данный момент организовали объезд аварийного участка протяженностью 40 км.

По данным ГУ МЧС по Забайкальскому краю, на сегодняшний день подтопленными остается 23 населенных пункта и около 300 жилых домов. С начала паводков были эвакуированы 1,9 тыс. местных жителей, еще 114 находятся в пунктах временного размещения.

«В разлившейся реке Чита в субботу вода вновь поднялась на 15 сантиметров, но после этого спала на 8 сантиметров, и этот спад продолжится, прогноз благоприятный» — начальник ведомства Александр Сидоров.

Ранее, паводок на реке Чита в Забайкалье назвали самым сильным с начала метеорологических наблюдений. Так, уровень воды достиг отметки в 405 см, тогда как последний рекорд был зафиксирован в 1991 году — 379 см.





