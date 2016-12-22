В Хельсинки прошла первая встреча Лаврова и Помпео

В Хельсинки прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, сообщает российское дипведомство в своем аккаунте в Twitter. Это первая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран после назначения Помпео госсекретарем. Детали не сообщаются.

В Хельсинки 16 июля проходит российско-американский саммит, во время которого встретились президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп. Российский лидер предложил обсудить «болевые точки» в двусторонних отношениях. Перед встречей с Путиным Трамп позавтракал с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Перед встречей Путина и Трампа в Хельсинки прошли акции протеста. В шествии в воскресенье, 15 июля, по оценке полиции, приняли участие 1,5 тыс. человек. Затем на Сенатской площади состоялся митинг, на который пришли 2,5 тыс. человек.

