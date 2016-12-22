МИД направил просьбу Аргентины выдать советника Хаменеи в прокуратуру

МИД России направил в Генпрокуратуру запрос от посольства Аргентины о задержании для выдачи Али Акбара Велаяти — старшего советника верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщили РБК в департаменте информации и печати ведомства.

«Полученный МИД России запрос незамедлительно передан в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, являющуюся основным компетентным органом в данной области, где он будет рассмотрен в соответствии с российским законодательством и принятыми нашей страной международными обязательствами», — рассказали в министерстве.

По информации МИД России, ранее подобных обращений в отношении Велаяти не поступало. «Данными о включении Велаяти в список разыскиваемых Интерполом лиц не располагаем», — добавили в департаменте ведомства.

12 июля стало известно, что Аргентина попросила Россию задержать и экстрадировать старшего советника Хаменеи по международным вопросам Али Акбара Велаяти.

Высокопоставленный иранский чиновник прибыл в Россию для встречи с президентом России. Путин встретился с ним утром 12 июля в резиденции в Ново-Огарево. В переговорах также участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Аргентинские власти считают Велаяти причастным к нападению на еврейский культурный центр (AMIA) в Буэнос-Айресе в 1994 году. Тогда смертник въехал на начиненном взрывчаткой грузовике в здание центра, погибли 85 человек. Пострадали более 300 человек.

Из-за отсутствия международного ордера на арест Аргентина может запрашивать экстрадицию Велаяти только у той страны, в которой он находится в данное время.

Российский МИД подтвердил РБК, что 12 июля посол Аргентины в Москве Рикардо Лагорио​ передал ноту с судебным ходатайством о превентивном задержании для последующей выдачи находящегося в Москве Велаяти.

В министерстве на вопрос о роли Велаяти в теракте в Буэнос-Айресе в 1994 году ответили, что расследование по данному преступлению «является сугубо внутренним делом аргентинского правосудия».