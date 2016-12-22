Аргентина попросила Россию выдать советника верховного лидера Ирана

Аргентина попросила Россию задержать и экстрадировать старшего советника верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи по международным вопросам Али Акбара Велаяти, которого аргентинские власти считают причастным к нападению на еврейский культурный центр (AMIA) в Буэнос-Айресе в 1994 году. Об этом сообщает газета Clarín.

Издание опубликовало фотографии запроса. Из-за отсутствия международного ордера на арест Велаяти Аргентина может запрашивать его экстрадицию только у той страны, в которой он находится в данное время.

Накануне Велаяти прибыл в Россию, а утром 12 июля президент Владимир Путин встретился с ним в резиденции в Ново-Огарево. В переговорах также участвовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Подробности не уточняются.

По данным Clarín, в 1994 году Велаяти возглавлял МИД Ирана и был одним из идейных вдохновителей данного нападения в Буэнос-Айресе.

РБК направил запрос в посольство Аргентины в России.

Также РБК обратился за комментарием официального представителя МИД России Марии Захаровой.

18 июля 1994 года в здании Аргентинского еврейского культурного центра террорист-смертник взорвал бомбу. Жертвами взрыва стали 85 человек, сотни были ранены. Аргентина считает причастной к теракту ливанскую шиитскую организацию «Хезболла» и Иран.