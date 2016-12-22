Путин встретился с советником верховного лидера Ирана

Президент Владимир Путин провел встречу со старшим советником верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи по международным вопросам Али Акбара Велаяти. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля. Встреча прошла в резиденции в Ново-Огарево. С российской стороны в переговорах участвовали также глава МИДа Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Детали встречи не сообщаются.

Накануне Путин провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он сообщил российскому лидеру, что Израиль «будет очень строго пресекать любые попытки нарушения воздушной границы и сухопутной границы». Он также заявил, что государство выступает против любого присутствия Ирана в Сирии. Нетаньяху отметил, что каждая его встреча с Путиным дает возможности для повышения безопасности и доверия на Ближнем Востоке и в мире.

Президент России заявил об успешном взаимодействии с Израилем как в экономической, так и в политической сфере, а также в области военного и гуманитарного сотрудничества.

