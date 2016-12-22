В «Единой России» рекомендовали поддержать пенсионную реформу

Президиум генерального совета «Единой России» на заседании партии рекомендовал депутатам проголосовать в первом чтении за законопроект, который должен изменить пенсионное законодательство, передает «Интерфакс».

«Есть решение о консолидированном голосовании фракции «за», — сообщил вице-спикер «Единой России» Сергей Неверов.

Он пояснил, что партия поддержит пакет законопроектов по этой теме, так как речь идет о законопроекте, вносящем изменения в пенсионную систему, а также о ратификации конвенции Международной организации труда (МОТ) о минимальных нормах социального обеспечения.

По его словам, этот законопроект будет рассмотрен на заседании комитета Госдумы по труду и социальной политике 17 июля.

13 июля замглавы «Единой России» Андрей Исаев заявил, что парламентская фракция предложит к первому чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста пакет мер по поддержке занятости для граждан, чей выход на пенсию будет отсрочен в связи с реформой. Среди таких мер, как пояснил Исаев, может быть предложено ввести в закон понятие «человек предпенсионного возраста» и обязать работодателей уведомлять Роструд об увольнениях пожилых сотрудников.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев ​в середине июня объявил о подготовке пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста. Кабмин предложил реализовывать реформу поэтапно в течение последующих 15 лет. Срок выхода мужчин на пенсию повысится до 65 лет, женщин — до 63 лет. Медведев объяснил необходимость такой меры в «обеспечении нормального уровня жизни пенсионеров».