Силуанов объяснил запуск пенсионной реформы в день старта ЧМ

Правительство, объявляя о пенсионной реформе в день старта чемпионата мира, ничего не подгадывало, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, это было случайным совпадением

Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Специальных намерений у правительства объявлять о решении повысить пенсионный возраст в России именно 14 июня — в день старта чемпионата мира по футболу — не было. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в эфире программы «Познер».

По его словам, правительство изначально планировало выйти со своими предложениями несколько раньше. При этом, сказал чиновник, это был целый пакет изменений, который касался налогов, бюджета и пенсионной системы. «Но дошлифовывались отдельные моменты», — уточнил Силуанов. «То есть здесь подгонки никакой, конечно, не было. Это чисто случайное совпадение», — заверил он.

Силуанов подчеркнул, что вопрос о повышении пенсионного возраста вставал по меньшей мере «лет десять, наверное, назад» и поднимался еще его предшественником на посту главы Минфина Алексеем Кудриным. «Мы тоже в Министерстве финансов, да и в правительстве об этом вопросе обсуждали еще задолго — задолго до принятия окончательного решения», — уточнил он.

При этом, как отметил Силуанов, вопрос о пенсионном возрасте обсуждался очень долго ввиду того, что данная тема является очень чувствительной. «Это не решение одного, двух, трех, пяти лет, это решение 30, 50, а то и 70 лет», — сказал он. Если посмотреть, что будет с пенсионной системой за пределами трехлетнего бюджета, то «безусловно, мы видим, что ничего хорошего <…> при неизменности этой системы не будет», добавил он.

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о решении повысить пенсионный возраст в России 14 июня. Согласно предложениям кабмина предлагалось реализовывать реформу поэтапно в течение последующих 15 лет. Так, срок выхода мужчин на пенсию повысится к 2028 году на пять лет, до 65 лет, женщин – к 2034-му на восемь лет, до 63. По словам Медведева, изменения необходимы в связи с демографической ситуацией, в частности, снижением доли работающих россиян и ростом числа пенсионеров.

Законопроект о пенсионной реформе уже находится в Госдуме. Первое чтение документа намечено на следующую неделю.