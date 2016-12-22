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Власти Волгограда восстановили движение транспорта после потопа
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Власти Волгограда восстановили движение транспорта после потопа
Общество, 13:11
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Власти Волгограда восстановили движение транспорта после потопа

Движение транспорта по магистралям Волгограда восстановлено в полном объеме за исключением рокадной дороги вблизи стадиона «Волгоград Арена», который был построен для проведения матчей чемпионата мира по футболу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Это единственная дорога, где сейчас продолжаются работы. Устраняются грунтовые наносы. Со вчера в непрерывном режиме обеспечена сменность персонала и подвоз питания работникам. Остальные дороги освобождены от грунта и наносов, которые принесли ливневые потоки», — заявили в пресс-службе, добавив, что сейчас возле «Волгоград Арены» ведутся работы по устранению последствий ливневых осадков, в которых задействовано свыше 20 единиц специализированной техники. Всего в восстановительных работах по городу задействованы 100 единиц спецтехники, в том числе каналопромывочные машины.

В администрации города подчеркнули, что в течение первых двух часов после начала дождя выпала двухмесячная норма осадков. В результате потопа погибших и пострадавших нет, уточнили власти. Размер ущерба от осадков и причины будет определять социальная комиссия.

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В пресс-службе также сообщили, что в настоящее время ведутся работы для восстановления движения скоростного трамвая (метротрам). «Вчера работа скоростного трамвая была восстановлена в части от Ельшанки до новой стрелки у «Европа Сити Молла». Ведутся работы в Краснооктябрьском районе, там есть переход под дорогой скоростного трамвая», — отметили в администрации.

По данным властей, накануне вода в результате аномальных осадков поднялась там до двух метров. Ее откачивают специальными помпами, работы продолжаются в непрерывном режиме, так как минувшей ночью вновь прошли обильные осадки.

16 июля глава администрации Волгограда Виталий Лихачев поручил увеличить количество техники для восстановления движения скоростного трамвая. «Туда поехали дополнительные помпы. Задача — в максимально короткие сроки полностью восстановить движение скоростного трамвая», — заявил он.

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По словам чиновника, временно он работает в сокращенном режиме. Было принято решение пустить дополнительные троллейбусы, а пассажиры с билетами на метротрам могут ездить на этих троллейбусах бесплатно.

15 июля волгоградские власти объявили в городе режим чрезвычайной ситуации из-за обильных дождей. Из-за ливней, как писал местный портал «Блокнот», затопленными оказались несколько крупных торговых центров города, в том числе «Комсомолл» и «Ворошиловский». Также из-за воды было невозможно попасть к стадиону «Волгоград Арена» — подтоплена оказалась ведущая к нему дорога. Кроме того, затопления образовались на главной транспортной магистрали города — проспекте им. Ленина.

Теги: Волгоград , потоп , ливневые дожди , режим ЧС
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