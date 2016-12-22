В Волгоградской области из-за засухи объявили режим ЧС

В Волгоградской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Об этом сообщается на сайте ​Южного регионального центра МЧС.

«ЧС регионального характера вследствие почвенной засухи, суховея», — говорится в сообщении.

На сайте регионального главка МЧС отмечается, что на территории большей части области сохранится чрезвычайная пожароопасность. Жителям рекомендуется отказаться от посещения лесов. В регионе с 5 мая установлен особый противопожарный режим.

Ранее в июле в администрации сообщали, что в регионе держится экстремально жаркая погода — днем температура воздуха превышает 40 градусов. Перед профильными ведомствами и главами муниципальных образований была поставлена задача по организации работ для преодоления последствий засухи и суховея, которые в мае-июне наблюдались в 19 районах области.