ЦБ увидел риски вывода капитала в законе о создании российских офшоров

Центральный банк раскритиковал некоторые нормы, заложенные во внесенный депутатами и сенаторами законопроект о создании специальных административных районов (САР) на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области, основной целью которого является репатриация капиталов из-за границы. Об этом говорится в отзыве ЦБ, содержащемся в материалах к заседанию финансового комитета Госдумы; с документом ознакомился «Интерфакс».

В первую очередь недовольство ЦБ связано с тем, что российские компании смогут беспрепятственно выводить на свои счета, открытые за рубежом, средства, полученные от иностранных компаний, зарегистрированных в САР. Регулятор считает, что эта норма противоречит основной цели закона.

В Центробанке напомнили, что концепция создания специальных районов на вышеупомянутых островах подразумевает возврат российского капитала из-за границы, а также защиту от санкций с помощью переноса зарубежных активов в закрытую зону. Кроме того, регулятор отметил, что это позволит привлечь иностранные инвестиции в Россию и развить эти регионы.

В законопроекте, который был внесен в Госдуму в середине июня, ​​предполагается, что САР в России будет два — на островах Русский и Октябрьский, которые смогут стать офшорной территорией с особыми финансовыми условиями. Их принципы работы будут идентичны: более гибкий правовой режим для резидентов. В частности, налоговое и валютное регулирование, регулирование по вопросам найма иностранной рабочей силы. Режим будет распространяться только на юридические лица. Пока о своей заинтересованности в САР сообщила только одна крупная компания — Rusal.

Банк России раскритиковал ряд норм, которые заложены во внесенный депутатами и сенаторами законопроект о создании специальных административных районов (САР) на островах Русский (Приморье) и Октябрьский (Калининградская область).

Согласно отзыву ЦБ, который содержится в материалах к заседанию финансового комитета Думы (есть в распоряжении «Интерфакса»), претензии регулятора вызвала норма о том, что российские компании могут беспрепятственного выводить на свои зарубежные счета средства, полученные от иностранных компаний, зарегистрированных в САР. По мнению ЦБ, данная норма противоречат цели законопроекта — возврату российского капитала из-за рубежа.

Данная норма заложена в проектируемых поправках в ФЗ «О валютном регулировании» в связи с принятием закона о САР (ч. 2, ст. 14.1). «Предусматривается возможность зачисления денежных средств с открытых в уполномоченных банках счетов иностранных юридических лиц, зарегистрированных в порядке континуитета в соответствии с ФЗ «О международных компаниях», на счета резидентов, открытые за рубежом», — обращает внимание в своем отзыве ЦБ.

Регулятор напоминает, что концепция создания специальных районов на территории о. Русский и о. Октябрьский подразумевает возврат российского капитала из-за рубежа, защиту от санкций за счет переноса зарубежных активов в закрытую зону, привлечение инвестиций из-за рубежа в РФ и развитие соответствующих регионов. «Предоставление возможности без ограничений осуществлять зачисление денежных средств на счета резидентов за рубежом от иностранных юридических лиц, зарегистрированных в порядке континуитета с их счетов в российских уполномоченных банках, не будет соответствовать указанным выше целям», — говорится в отзыве ЦБ.

Согласно законопроекту, регистрация иностранных юридических лиц на российских островах «в порядке континуитета» подразумевает регистрацию иностранной компании в качестве российского юридического лица «без возникновения отношений правопреемства» между иностранной организацией и российским юридическим лицом. При этом компания считается нерезидентом.

Законопроекты были внесены в Госдуму 15 июня. Авторы документов — первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Виктор Пинский, депутат Александр Пятикоп, сенаторы Алексей Майоров и Людмила Талабаева.