Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с автобусом в Тюмени

В результате ДТП, произошедшего в Тюмени, погиб один человек, еще четверо обратились за помощью к врачам. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.
По ее словам, на месте аварии работали три бригады скорой помощи. Четыре человека обратились за медицинской помощью, двое были госпитализированы. После осмотра в больнице доставленная с места ДТП женщина была направлена на амбулаторное лечение, а еще один пострадавший в стабильном состоянии «получает лечение в условиях реанимации».
«Также зафиксирована смерть одного из участников ДТП — он скончался от полученных травм до прибытия медиков», — рассказала Малыгина.
В МЧС по Тюменской области сообщили, что ДТП произошло вечером 12 июля в Тюмени на Аккумуляторной улице. Столкнулись автобус «ЛИАЗ» и автомобиль Toyota.