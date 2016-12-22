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Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с автобусом в Тюмени
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Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с автобусом в Тюмени
Общество, 10:53
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Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с автобусом в Тюмени

В результате ДТП, произошедшего в Тюмени, погиб один человек, еще четверо обратились за помощью к врачам. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

По ее словам, на месте аварии работали три бригады скорой помощи. Четыре человека обратились за медицинской помощью, двое были госпитализированы. После осмотра в больнице доставленная с места ДТП женщина была направлена на амбулаторное лечение, а еще один пострадавший в стабильном состоянии «получает лечение в условиях реанимации».

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«Также зафиксирована смерть одного из участников ДТП — он скончался от полученных травм до прибытия медиков», — рассказала Малыгина.

В МЧС по Тюменской области сообщили, что ДТП произошло вечером 12 июля в Тюмени на Аккумуляторной улице. Столкнулись автобус «ЛИАЗ» и автомобиль Toyota.

Теги: ДТП , Автобус , пострадавшие в ДТП , погибший , МЧС , Тюменская область
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