На Ставрополье из-за заснувшего за рулем водителя перевернулся автобус

​В Ставропольском крае водитель автобуса, следовавшего из Махачкалы в Кисловодск, уснул за рулем, в результате чего произошло ДТП, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию регионального ГИБДД. Потерявший управление автобус съехал в кювет и опрокинулся, в результате один человек погиб, еще четверо пострадали.

Авария произошла около 4:30 утра на трассе Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды. ​«Водитель рейсового автобуса «Сетра», двигаясь по маршруту Махачкала — Кисловодск, управляя автобусом в состоянии переутомления, уснул, в результате чего допустил выезд за пределы проезжей части дороги в кювет с последующим опрокидыванием автобуса», — цитирует агентство сообщение ГИБДД.

От полученных травм погибла 38-летняя жительница Дагестана, которая ехала в этом автобусе. Четверых пассажиров автобуса с травмами различной степени тяжести доставили в Центральную районную больницу Минераловодского района.

В ГИБДД уточнили, что автобусом управлял 24-летний житель Георгиевского района, стаж вождения категории «Д» у которого — два года. В ведомстве уточнили, что за последние два года он неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения.