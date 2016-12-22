Путин рассказал о миллионах кибератак на Россию во время ЧМ

Президент Владимир Путин на встрече с представителями оперативного штаба по обеспечению безопасности чемпионата мира по футболу заявил, что силами спецслужб во время мундиаля было отражено почти 25 млн кибератак и других преступных воздействий, угрожающих информационной инфраструктуре России. Стенограмма выступления главы государства опубликована на сайте Кремля.

По словам Путина, люди, которые приехали в Россию на чемпионат, чувствовали себя в безопасности. «Все процедуры, связанные с безопасностью, были надежны. <...> Это действительно показатель вашей высококлассной, современной, в том числе совместной работы», — отметил российский лидер, обращаясь к членам штаба.

Кроме того, Путин отметил «огромную организационную работу» по реализации системы идентификации футбольных болельщиков и интегрированной системы контроля доступа на стадионы.

Президент также рассказал, что при подготовке к ЧМ были проверены более 2 млн человек, задействованных в строительстве объектов и организации турнира. «Осуществлено более 400 проверок 194 объектов инфраструктуры на предмет радиационной, химической, биологической, взрывоопасной ситуации», — подчеркнул он.

Путин поблагодарил российских и зарубежных сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, уточнив, что всего в совместной работе принимали участие 126 представителей 55 ведомств из 34 стран.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира второй раз в истории стала сборная Франции. Второе место заняла Хорватия, третье — Бельгия. Для хорватов и бельгийцев этот результат стал лучшим в истории.