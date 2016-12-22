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СМИ узнали об отказе принцев участвовать во встрече Елизаветы II и Трампа
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СМИ узнали об отказе принцев участвовать во встрече Елизаветы II и Трампа
Политика, 04:07
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СМИ узнали об отказе принцев участвовать во встрече Елизаветы II и Трампа

Принц Уильям и принц Чарльз отказались присутствовать во время встречи президента США Дональда Трампа с королевой Великобритании Елизаветой II. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией, пишет The Times.

«Они просто отказались присутствовать. Очень необычная ситуация, когда королева принимает участие в таких мероприятиях одна. Обычно, ее кто-то сопровождает», — сказал собеседник издания. По его словам, принц Чарльз заменял на таких мероприятиях мужа королевы 92-летнего принца Филиппа, который ушел на пенсию и больше не присутствует на мероприятиях, которые проведет королевский двор.

Чарльз в день встречи был на заседании совета директоров своей компании AG Carrick в Хайгроуве и посетил мероприятие полиции Глостершира. Герцог Кембриджский принц Уильям принимал участие в игре поло, которая проводилась в благотворительных целях, пишет издание.

Как отмечает Times, во время встречи с королевой Трампа не смог поклониться королеве, а также шел впереди нее во время осмотра королевской гвардии. Американский президент впервые встретился 13 июля. Он провел чаепитие в Виндзорском замке.

Трамп раскрыл детали беседы с королевой Великобритании
Политика

Американский лидер сказал, что встреча с королевой проходила 45 минут, и он с ней отлично поладил. Трамп отметил, что разговора был «очень легким», американский лидер добавил, что Елизавета II ему очень понравилась. «Она невероятная женщина, она такая элегантная, она такая красивая, когда я говорю красивая, имею в виду — и внутри, и снаружи», — сказал американский лидер. Он добавил, что во время беседы они поднимали вопрос о выходе Великобритании из ЕС. Трамп отметил, что Елизавета II заявила, что эта очень сложная проблема.

Теги: Дональд Трамп , Британия , королева
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