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Фестиваль болельщиков ФИФА во время ЧМ посетили более 7 млн человек
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Фестиваль болельщиков ФИФА во время ЧМ посетили более 7 млн человек
ЧМ-2018, 03:35
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Фестиваль болельщиков ФИФА во время ЧМ посетили более 7 млн человек

За время чемпионата-мира по футболу в России фан-зоны, где проходил фестиваль болельщиков, посетили более 7 млн человек. Об этом сообщается на сайте оргкомитета «Россия-2018».

Как рассказал «Ведомостям» гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, матчи на стадионах посетили около 3 млн болельщиков.

Отвечая на вопрос, как можно было бы провести чемпионат мира лучше, Сорокин отметил, что затрудняется сказать, но предположил, что на направлении между городами, принимающими ЧМ, можно было бы пустить дополнительные рейсы. «Но мы же не могли точно предугадать спрос», — заметил он. Гендиректор оргкомитета предположил, что можно было бы больше украсить города, но, по его мнению, они были «до предела насыщены» футбольной атмосферой.

«Может быть, можно было предугадать колоссальную популярность фестивалей болельщиков и везде сделать места их проведения больше. Или уговорить ФИФА делать по нескольку площадок», — сказал он. По правилам Международной федерации футбола фестиваль болельщиков может проходить только на одной площадке в городе.

Церемония закрытия чемпионата мира по футболу в России. Фоторепортаж Еще 8 фото
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Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля. В финальном матче сборная Франции одержала победу над хорватскими футболистами со счетом 4:2 в пользу французов. На третьем месте ЧМ — сборная Бельгии. Президент России Дмитрий Медведев отметил, что Россия смогла провести лучший чемпионат мира и сказал, что финальная игра между сборными Францией и Хорватией была великолепной.

Теги: ЧМ , ФИФА , Чемпионат мира
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