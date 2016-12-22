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В Париже во время празднования победы сборной на ЧМ произошли беспорядки
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В Париже во время празднования победы сборной на ЧМ произошли беспорядки
ЧМ-2018, 02:35
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В Париже во время празднования победы сборной на ЧМ произошли беспорядки
Чтобы разогнать демонстрантов, которые начали бить витрины и закидывать полицейских камнями, сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. Сколько именно человек участвовало в стычках с полицией, не уточняется
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В Париже во время празднования победы сборной Франции на чемпионате мира по футболу полиция использовала слезоточивый газ после того, как хулиганы разбили окна торгового центра Drugstore Publicis. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Несколько молодых людей, которые скрывали лица под капюшонами, как отмечает AFP, разбили витрины магазина, чтобы взять из них бутылки шампанского и вина. Они снимали все происходящее на камеры мобильных телефонов. Также во время празднования победы сборной Франции в Париже, по данным агентства, происходили стычки болельщиков с полицейскими. Эту информацию также подтверждает Reuters. По его информации, столкновений было несколько — люди бросали в полицейских камни и другие предметы. Сотрудники правоохранительных органов в ответ на эти действия использовали слезоточивый газ.

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В результате гуляний на Елисейских полях, как замечает агентство, были повреждены витрины ряда магазинов и других организаций, расположенных на этой улице. Сколько именно человек участвовали в стычках с полицейскими агентства не уточняют.​

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Для поддержания порядка в Париже власти мобилизовали 110 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Все они заблокировали дороги к Елисейским полям и проверяли, было ли оружие у посетителей гуляний. Всего отпраздновать победу французской команды в Париже, по оценкам AFP, вышли сотни тысяч фанатов.

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В воскресенье, 16 июля, в России завершился чемпионат мира по футболу. Его победителем стала французская сборная, которая обыграла в финале хорватов со счетом 4:2. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, что Россия провела лучший чемпионат мира. Он отметил, что финальная игра была великолепной. Президент России Владимир Путин заявил, что его страна может быть горда тем, что провела чемпионат мира. «Мы делали это и для наших болельщиков, и для российских любителей спорта, и для всех любителей спорта во всем мире», — сказал российский лидер. Он подчеркнул, что у России это «получилось во всех аспектах этого грандиозного события».

Авторы: Надежда Карнаухова, Евгения Маляренко.
Теги: Чемпионат мира , Франция , Париж
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