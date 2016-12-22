Центр Хельсинки перекроют на время встречи Путина и Трампа

Центральные площади и улицы Хельсинки будут закрыты во время встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, сообщает полиция Финляндии.
Полиция заявила, что, в частности, будут закрыты для транспорта рыночная площадь Хельсинки, парк Эспланады и улица Этеляранта.
«Будут значительные транспортные проблемы, поэтому мы настоятельно рекомендуем избегать вождения в центре или, по крайней мере, выезжать заранее», — рассказал представитель полиции Хельсинки.
Он отметил, что расписание гостей саммита может быть изменено, что в свою очередь может повлиять на трафик и вызвать перебои в разных частях Хельсинки и Вантаа.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. Местом встречи станет Президентский дворец, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. При этом переговоры начнутся в формате тет-а-тет, но при этом будут присутствовать переводчики. По мнению Ушакова, главной целью встречи двух лидеров станет начало «выправления негативной ситуации» в двусторонних отношениях.
Как сообщили в МИД Финляндии, президент Саули Ниинистё будет модерировать встречу Путина и Трампа.