Жителей Хельсинки попросили не смотреть из окон на кортеж Путина и Трампа

Полиция Хельсинки призвала жителей домов, которые находятся на пути движения кортежей президентов России Владимира Путина и США — Дональда Трампа, не подходить к окнам в день визита обоих лидеров в город. Рекомендации связаны с вопросами безопасности. Об этом заявил изданию Ilta-Lehti начальник городской полиции Хейкки Копперойнен.
Он рекомендовал жителям не выглядывать из окон, не выходить на балконы, и закрывать окна при прохождении кортежей. «Конечно, мы не можем контролировать всех граждан. Мы надеемся на понимание», — сказал Копперойнен, добавив, что нарушение рекомендаций может привести к проведению дополнительных операций.
За кортежем можно будет наблюдать в общественных местах — со ступенек здания парламента или из песчаной зоны парка на улице Южная Эспланада.
По данным полиции, аэропорт прибытия двух президентов еще не подтвержден, поскольку решение могут изменить в последнюю минуту.
Издание со ссылкой на канцелярию президента Финляндии уточняет, что саммит президентов России и США начнется в Мянтюниеми (одна из трех официальных резиденций финского лидера в Хельсинки — РБК) и продолжится в Президентском дворце.
Ранее финская полиция сообщила, что во время встречи Путина и Трампа центр Хельсинки перекроют. Для транспорта закроют рыночную площадь города, парк Эспланады и улицу Этеляранта. Полиция рекомендовала жителям города избегать вождения в центре или выезжать заранее.
Встреча двух лидеров пройдет 16 июля. Саммит должен начаться с беседы тет-а-тет и завершиться пресс-конференцией.