Путин встретился с президентом Франции в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Москве. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На встрече Путин отметил, что между Россией и Францией постепенно налаживаются привычные механизмы сотрудничества. Например, он назвал предстоящую встречу в рамках межпарламентской комиссии, а также присутствие Макрона на Петербургском экономическом форуме. Также Путин отметил рост товарооборота между странами с 15% за прошлый год до 19% за текущее полугодие.

«Это дает основания полагать, что мы преодолеем все сложности, с которыми сталкивались в предыдущее время, и выйдем на путь позитивного развития многосторонних связей», — заявил российский лидер.

В свою очередь, Макрон добавил, что эта встреча позволит двум сторонам продолжить диалог, начатый в мае в Санкт-Петербурге. В том числе по международным вопросам, таким как ситуация в Сирии.

Также он поздравил Россию с великолепной организацией чемпионата мира по футболу и поздравил российскую сборную с большими успехами.

​«Они сделали это вопреки всем прогнозам, у нее была великолепная игра», — отметил Макрон.

Президент Франции уже приезжал в Санкт-Петербург 10 июля на матч полуфинала чемпионата мира, в котором играли сборные Франции и Бельгии. После выхода национальной сборной Франции в финал ЧМ Макрон запланировал еще одну поездку в Россию — на 15 июля. Как сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, Макрон и Путин также намеревались обсудить итоги саммита НАТО и затронуть тему предстоящей встречи американского и российского лидеров в Хельсинки.