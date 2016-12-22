Трамп дал совет Терезе Мэй по поводу выхода Великобритании из ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что президент США Дональд Трамп посоветовал ей судиться с Евросоюзом из-за Brexit вместо переговоров. Об этом она рассказала в интервью BBC.

Она отметила, что посчитала такое предложение слишком «жестоким». Премьер-министр Великобритании добавила, что отшутилась от такого совета, и сказала Трампу, что продолжит переговоры.

«Интересно, что президент также сказал «не уходите» — не уходите от этих переговоров, так как иначе вы застрянете», — заметила Тереза Мэй.

Ранее премьер-министр Великобритании в статье для Mail on Sunday призвала британское общество поддержать план по выходу из Евросоюза, осознав его преимущества. Она добавила, что попытки политической оппозиции сорвать этот план могут привести к «разрушительному и беспорядочному Brexit», так как без плана Великобритания не сможет сохранить преимущества по торговым соглашениям.

План по выходу Великобритании из ЕС был согласован 6 июля, в котором содержатся новые уступки Брюсселю. Из-за разногласий по Brexit свои посты покинули глава британского Министерства иностранных дел Борис Джонсон, министр по переговорам по выходу Британии из ЕС Дэвид Дэвис, а также его заместитель Стив Бэйкер.