Трамп посчитал возможным попросить Путина об экстрадиции 12 россиян

Президент США Дональд Трамп может попросить российского лидера Владимира Путина об экстрадиции 12 россиян, обвиненных во вмешательстве в американские выборы. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу CBS.

«Ну я мог бы. Я об этом не думал. Но я, конечно, спрошу об этом», — сказал американский лидер.

При этом он добавил, что попытки России вмешаться в президентские выборы в США или «чем бы они там ни занимались» произошли во время администрации Барака Обамы.

Также Трамп рассказал, что не только предвыборный штаб Демократической партии был подвержен хакерским атакам. Он отметил, что от многих людей ему поступала информация о попытке взлома сети национального комитета Республиканской партии. Однако, по его словам, защита у республиканцев была лучше, поэтому эти попытки не удались.

«Я думаю, национальному комитету Демократической партии должно быть стыдно за то, что они позволили себя взломать. У них была плохая защита, и их можно было взломать», — заявил президент США.

13 июля первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн обвинил 12 сотрудников главного управления Генштаба Вооруженных сил России во взломе компьютерных сетей Хиллари Клинтон, бывшей кандидатом в президенты от Демократической партии, а также сетей самой партии. Он добавил, что представители российских спецслужб похитили у демократов электронные письма и информацию, а затем их опубликовали.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил РБК, что обвинение 12 россиян является «информационной атакой».

Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в столице Финляндии, городе Хельсинки.