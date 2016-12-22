В Совфеде сочли информационной атакой обвинения США в адрес 12 россиян

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с РБК предположил, что решение Минюста США заочно предъявить обвинения 12 россиянам в рамках расследования о вмешательстве в выборы является «информационной атакой».

«Дата, в которую были опубликованы данные [Минюста США], удивительным образом совпадает с двумя грядущими событиями: финалом чемпионата мира в воскресенье и саммитом Россия — США в понедельник. Тема с разведчиками стала главной в западных топовых СМИ — от Euronews до CNN, и теперь все говорят только об этом», — сказал сенатор.

Климов заявил, что, по его данным, около 28–30% кибератак на территории России идет со стороны США, когда как со стороны России на территории США этот показатель — «2–3%». «От России такой процент не превышает среднестатистическую норму. Я говорил это и американским сенаторам, меня никто не опроверг», — заявил Климов. Он добавил, что не знает ни одного из 12 человек, против которых Вашингтон выдвинул обвинения.

«Я не уверен, что они сотрудники спецслужб, не знаю их место прошлой работы. Даже если они работники ГРУ, то это не преступление», — выразил свое мнение Климов.

В минувшую пятницу американское ведомство заочно предъявило обвинения 12 сотрудниками главного управления Генштаба Вооруженных сил России (бывш. ГРУ). Минюст США считает их причастными ко взлому переписки кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон и сетей самой партии.

«Нет никаких утверждений о том, что заговор повлиял на количество голосов или изменил результаты выборов», — отмечала при этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.

Обвинения предъявлены в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента США 2016 года, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Москва все обвинения неоднократно отрицала.