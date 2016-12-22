МЧС предупредило москвичей о дождях и грозе в день финального матча ЧМ

В Москве 15 июля ожидаются кратковременные дожди и гроза с порывами ветра до 15 м/c. Об этом жителей столицы предупредили на сайте ГУ МЧС по региону.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, 15 июля в течение дня в городе Москве ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 5–10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с», — говорится в сообщении.
По данным Гидрометцентра, дожди и грозы продержатся в столичном регионе всю неделю. Температура воздуха будет от 23 до 29 градусов выше нуля днем и от 15 до 22 градусов ночью. Самые сильные порывы ветра, до 18 м/с, синоптики прогнозируют 17 июля.
В конце июня в Москве прошли дожди и грозы, из-за чего был закрыт столичный Парк Горького. Тогда температура опускалась до плюс 17–19 градусов, по области — плюс 14–19 градусов.