Синоптики пообещали москвичам краткосрочное возвращение тепла

Теплая и ясная погода вернется в столицу на следующей неделе, но только на два дня — 9 и 10 июля. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Следующая неделя начнется благополучно, особенно подрастет температура в понедельник: до плюс 24–25 градусов. Во вторник температура поднимется даже до плюс 26 градусов. Начало позитивное, но дальше «облом» — со среды и всю оставшуюся часть следующей недели нас ждут мощные ливни, холодный ветер и грозы», — сказал Тишковец.

По данным метеоролога, температура со среды опустится до плюс 23 градусов. «Говорить о жаре пока не приходится», — подчеркнул эксперт.

Ранее синоптики предупреждали о дождях и грозах в первые дни июля в Москве. Как сообщала РБК главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, в минувшие выходные температура опускалась до плюс 17–19 градусов, по области — плюс 14–19 градусов. В результате в связи с ухудшением погодных условий в субботу, 30 июня, на день был закрыт столичный парк Горького.