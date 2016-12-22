Синоптики пообещали «духоту, как в духовке» в Москве во время финала ЧМ

В день финального матча чемпионата мира по футболу 15 июля в Москве ожидаются кратковременные дожди и жара до плюс 30 градусов. Об этом РБК рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В этот день будут переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, и при этом очень теплая погода: в Москве от плюс 28 градусов до плюс 30 градусов, в Подмосковье — от плюс 26 градусов до плюс 31 градуса», — сказал синоптик.
Метеоролог добавил, что в воскресенье из-за высокого уровня влажности и жары сложатся некомфортные условия. «Будет душно, как в духовке. Особенно некомфортно будет бегающим футболистам», — отметил Тишковец.
Финал чемпионата мира пройдет 15 июля на стадионе «Лужники». За чемпионский титул поборются сборные Хорватии и Франции.