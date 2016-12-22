Силуанов исключил торг и «двухходовку» в обсуждении пенсионного возраста

В Минфине не занимаются «торгом» и «двухходовками» в вопросе обсуждения пенсионного возраста. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в интервью в эфире программы «Познер» на «Первом канале».

«Мы такими двухходовками не занимаемся», — сказал глава министерства, добавив, что в Минфине не собираются «торговаться». Об этом Силуанов заявил, отвечая на вопрос ведущего, не прописывались ли параметры повышения пенсионного возраста в расчете на то, что позднее на каком-то этапе можно будет «сбросить» пару лет.

«Нет, это абсолютно точно я могу сказать», — подчеркнул Силуанов. По его словам, когда планировали повышение пенсионного возраста, то исходили из параметров качества жизни, возраста граждан и изменения этих параметров.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста 16 июня. Предлагается повысить возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а для женщин до 63 лет. Премьер Дмитрий Медведев объяснил такое решение демографической ситуацией — снижением доли работающих россиян и ростом числа пенсионеров. Правительство предложило переходный период в десять лет для мужчин и 16 лет для женщин — пенсионный возраст будет повышаться на год ежегодно.

С предложением смягчить пенсионную реформу выступали, в частности, в Общероссийском народном фронте: в ОНФ предлагали увеличить переходный период в полтора раза. Так, для мужчин он составил бы 14 лет, а для женщин — 23 года. ​