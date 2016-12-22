Медведев в неформальной обстановке обсудил с правительством майский указ

Члены правительства собрались в неформальной обстановке и обсудили вопросы исполнения национальных проектов, обозначенных в майском указе президента России Владимира Путина. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал на своей странице в Facebook.

«Сегодня правительство в неформальной обстановке обсудило задачи по исполнению национальных проектов, поставленные в майском указе Президента», — написал он.

Майский указ был опубликован 7 мая, после вступления Путина в должность президента. В нем представлены 12 национальных проектов, которыми должно заняться правительство.

Эти проекты касаются демографии, здравоохранения, жилья, образования, производительности труда, науки, цифровой экономики, культуры, малого и среднего предпринимательства, а также экспорта.

Кроме того, в указе закреплены «национальные цели развития» до 2024 года. Среди них рост численности населения, увеличение продолжительности жизни до 78 лет, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей в год, снижение бедности, рост доходов и индексация пенсий.

В мае Медведев рассказал, что для выполнения указа потребуется минимум 8 трлн руб. до 2024 года.

По словам главы Минфина Антона Силуанова в первый год деньги на выполнение поставленных в указе задач будут поступать в регионы из федерального центра. «Пока у нас четкого понимания нет. Скорее всего, по оценкам, около половины из дополнительного ресурса — это те задачи, которые будут реализовываться на региональном и местном уровнях», — сказал он, говоря о распределении бюджета между регионами и федеральным центром.

Глава Счетной палаты Алексей Кулрин заявил, что средств, заложенных на выполнение майского указа может не хватить.