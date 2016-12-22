ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,08 61,93 EUR Нал. 73,82 72,35 USD Бирж. 62,26 -0,10 EUR Бирж. 72,65 -0,18 USD ЦБ. 62,29 +0,09 EUR ЦБ. 72,47 -0,22 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6266,90 -3,20 IMOEX 2346,43 +1,05% RTSI 1189,35 +1,01% Brent 75,15 +2,18% DJIA 25019,41 +0,38% Nasdaq 7825,98 +0,03%
Друг внука Брежнева рассказал о его похоронах в Москве
Лента новостей
Друг внука Брежнева рассказал о его похоронах в Москве 20:33, Общество Претендент на пост главы ФИДЕ Дворкович обвинил конкурента в коррупции 20:28, Общество Экс-глава МВД Украины предложил вернуть Крым поставками воды из Днепра 20:24, Политика Додон заявил о позиции «не дружить с Западом против России» 20:02, Политика Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 19:40, РБК и «Шелл» Серена Уильямс потерпела разгромное поражение в финале Уимблдона 19:40, Спорт Посольство обвинило Великобританию в политизации ОЗХО 19:40, Политика Рогозин объявил о создании корпорации ракетного двигателестроения 19:29, Экономика Малахов сообщил о свадьбе Сердюкова и Васильевой 19:14, Общество Прокуратура заинтересовалась ДТП с погибшими в Пензенской области 18:52, Общество Бельгия впервые в истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира 18:52, Спорт ФИФА вынесла предупреждение Англии из-за политических кричалок на ЧМ 18:50, Общество Как клубы зарабатывают на безумные гонорары футболистов 18:46, РБК и Sony Bravia Лондон раскрыл «главную линию» расследования отравления в Эймсбери 18:42, Политика В МЧС предупредили о возможном сходе селей в Крыму на выходных 18:27, Общество Путин поблагодарил Аббаса за визит в Россию в рамках ЧМ 18:15, Политика СМИ сообщили о госпитализации исполнительного директора Уралвагонзавода 17:54, Общество Джокович в продолжавшемся два дня матче победил Надаля на Уимблдоне 17:52, Спорт Игра: на каком чемпионате мира по футболу сломали ворота? 17:37, Спецпроект РБК Спорт Израиль нанес воздушные удары по десяткам целей ХАМАС в секторе Газа 17:25, Политика На авиашоу в Париже перепутали цвета флага Франции 17:20, Общество ЧМ-2018. Матч за третье место. Бельгия — Англия. Онлайн 17:00, Спорт Путин примет участие в награждении победителя ЧМ 16:59, Общество В Сети появилось видео испытаний «летающей машины» BlackFly 16:43, Технологии и медиа Как правильно подобрать солнцезащитные очки 16:42, РБК Стиль и Roberto Cavalli 12 «друзей» Хиллари: в чем обвиняют США «хакеров из ГРУ» 16:32, Политика ФИФА отказалась наказывать футболиста Виду за видео с фразой о Белграде 16:22, Общество Собянин поддержал появление на Никольской памятного знака в честь ЧМ-2018 16:22, Общество
Друг внука Брежнева рассказал о его похоронах в Москве
Общество, 20:33
0
Друг внука Брежнева рассказал о его похоронах в Москве

В Москве прошли похороны Андрея Брежнева, внука генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, передает ТАСС со ссылкой на его друга Владимира Дмитриева.

По его словам, на церемонии прощания было «очень много» людей. Дмитриев не уточнил, на каком именно московском кладбище похоронили внука Брежнева.

Андрей Брежнев скончался в Крыму 10 июля на 58-м году жизни. По словам крымского отделения партии «Родина» Константина Кнырика, причиной смерти был инфаркт.

Внук Брежнева неоднократно выдвигался в Госдуму, баллотировался на пост губернатора в Свердловской и Тульской областях. С 2004 по 2014 годы он был членом КПРФ, с 2016 года вступил в партию «Родина».

Теги: Андрей Брежнев , похороны
Главное
Бельгия впервые в истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира Спорт
Материалы по теме
Внук Леонида Брежнева умер в Крыму Общество
Умер сыгравший Брежнева и Черчилля актер БДТ Леонид Неведомский Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter