Друг внука Брежнева рассказал о его похоронах в Москве
Общество, 20:33
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Друг внука Брежнева рассказал о его похоронах в Москве
В Москве прошли похороны Андрея Брежнева, внука генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, передает ТАСС со ссылкой на его друга Владимира Дмитриева.
По его словам, на церемонии прощания было «очень много» людей. Дмитриев не уточнил, на каком именно московском кладбище похоронили внука Брежнева.
Андрей Брежнев скончался в Крыму 10 июля на 58-м году жизни. По словам крымского отделения партии «Родина» Константина Кнырика, причиной смерти был инфаркт.
Внук Брежнева неоднократно выдвигался в Госдуму, баллотировался на пост губернатора в Свердловской и Тульской областях. С 2004 по 2014 годы он был членом КПРФ, с 2016 года вступил в партию «Родина».