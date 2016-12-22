Внук Леонида Брежнева умер в Крыму

В Крыму на 58-м году жизни скончался один из внуков генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей. Об этом сообщили РБК в крымском отделении партии «Родина».

Позднее председатель регионального отделения партии «Родина» Константин Кнырик сообщил ТАСС, что Брежнев скончался в результате инфаркта. «Да, действительно, он умер. Причина смерти — инфаркт», — заявил он.

Во время своей политической карьеры Андрей Брежнев неоднократно выдвигался в качестве кандидата в Госдуму. Кроме того, он баллотировался в губернаторы Свердловской и Тульской областей, а также претендовал на должность вице-мэра Москвы.

В 2004—2014 годах был членом КПРФ. С 2016 года являлся членом партии «Родина».