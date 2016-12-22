Прокуратура заинтересовалась ДТП с погибшими в Пензенской области

Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с двумя погибшими, которое произошло в субботу на трассе в Пензенской области. Об этом «РИА Новости» сообщила представитель надзорного ведомства региона.

По данным агентства, авария произошла на трассе М-5 «Урал». Участники происшествия — автомобили Nissan, Mazda и Kia. При этом ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что на месте погибли трое человек.

«Еще семь человек пострадали. Им оказывают медицинскую помощь», — говорится в сообщении. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

13 июля три человека погибли в результате ДТП в Подмосковном Дракино. Инцидент произошел на третьем километре трассы Калиново — Дракино, где столкнулись три автомобиля.