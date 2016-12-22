В Подмосковье в результате ДТП погибли три человека

В Серпуховском районе Московской области в результате ДТП погибли три человека, еще четыре пострадали. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

«Четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы в травмцентр Серпуховской больницы им Н. А. Семашко. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Один из пострадавших отказался от госпитализации», — рассказал собеседник РБК.



Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в своем Twitter сообщило, что инцидент произошел на третьем километре трассы Калиново-Дракино. Столкнулись три автомобиля.

Как сообщается на сайте подмосковного управления МЧС, ДТП произошло в деревне Дракино. Возгорания и утечки топлива не произошло. В ведомстве отметили, что движение не перекрывалось. В ликвидации последствий ДТП принимали участие 19 человек и шесть единиц техники.