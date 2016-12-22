В МЧС предупредили о возможном сходе селей в Крыму на выходных
Общество, 18:27
0
В МЧС предупредили о возможном сходе селей в Крыму на выходных
В выходные, 14 и 15 июля, уровень воды в отдельных реках Крымского полуострова может подняться на один метр, из-за чего не исключен сход селей, сообщается на сайте главного управления МЧС по Республике Крым.
«Во второй половине суток 14 и в первой половине суток 15 июля на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровня воды на 0,5–1,0 м без достижения опасных отметок. В селевом районе возможно формирование и сход селей», — говорится в сообщении.
В МЧС посоветовали, находясь рядом с реками, вести себя осторожно и не подходить к потоку воды. В пятницу в ведомстве предупредили крымчан о ливнях 13 и 14 июля.