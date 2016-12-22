Минэнерго сообщило о восстановлении электроснабжения в Крыму

Электроснабжение в Республике Крым полностью восстановлено после сбоев в Сакском районе и части города Евпатория, сообщает Минэнерго России.

«В 11:38 включена ВЛ 110 кВ «Холодильник — Кристалл», всем потребителям подано напряжение», — говорится в сообщении.

Ранее Минэнерго сообщало об отключении света у части потребителей Крыма. Три линии электропередачи напряжением 110 Кв отключились в 10:47 мск (совпадает с местным).

13 июня из-за аварии на подстанции «Тамань», которая находится в Краснодарском крае, без света остались несколько районов Симферополя и Севастополя, а также ряд других населенных пунктов полуострова. По словам одного из источников РБК, на подстанции произошло возгорание.

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил информацию об аварии на подстанции и сообщил, что свет отключился из-за перепада напряжения. Через несколько часов энергетики «Россетей» восстановили электроснабжение.