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Минэнерго сообщило о восстановлении электроснабжения в Крыму
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Минэнерго сообщило о восстановлении электроснабжения в Крыму
Общество, 14:54
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Минэнерго сообщило о восстановлении электроснабжения в Крыму

Электроснабжение в Республике Крым полностью восстановлено после сбоев в Сакском районе и части города Евпатория, сообщает Минэнерго России.

«В 11:38 включена ВЛ 110 кВ «Холодильник — Кристалл», всем потребителям подано напряжение», — говорится в сообщении.

Ранее Минэнерго сообщало об отключении света у части потребителей Крыма. Три линии электропередачи напряжением 110 Кв отключились в 10:47 мск (совпадает с местным).

13 июня из-за аварии на подстанции «Тамань», которая находится в Краснодарском крае, без света остались несколько районов Симферополя и Севастополя, а также ряд других населенных пунктов полуострова. По словам одного из источников РБК, на подстанции произошло возгорание.

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил информацию об аварии на подстанции и сообщил, что свет отключился из-за перепада напряжения. Через несколько часов энергетики «Россетей» восстановили электроснабжение.

Теги: Крым , электроэнергия
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