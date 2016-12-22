Часть жителей Крыма осталась без света

В республике Крым без света остались жители Сакского района и части города Евпатория, сообщает Минэнерго России.

​По данным министерства, в 10.47 отключились три линии электропередач напряжением 110 Кв. Затем в 10.53 части потребителей подали напряжение. При этом мощность отключенных потребителей составляет 12 МВт.

В данный момент проводятся аварийно-восстановительные работы.

13 июня без электроснабжения в Крыму осталась часть жителей Симферополя и Севастополя. По данным источников РБК, причиной отключения света могла стать авария на подстанции «Тамань» в Краснодарском крае. Эту информацию подтвердил и глава Крыма Сергей Аксенов. В результате без света оставались почти 2 млн 35 тыс. человек, однако спустя несколько часов электроснабжение восстановили.

После этого глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил руководство и сотрудников компании «Россети» за оперативное восстановление электроснабжения Крыма.