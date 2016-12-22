Путин поблагодарил Аббаса за визит в Россию в рамках ЧМ

Президент России Владимир Путин провел в Москве встречу с главой Палестины Махмудом Аббасом, стороны обсудили двухсторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщается на сайте Кремля.

«Знаю, что ситуация в регионе сложная, но признателен вам за то, что вы использовали такой повод, как чемпионат мира, для того чтобы приехать в Москву», — сказал Путин.

Он добавил, что рад возможности проинформировать Аббаса о контактах России с ближневосточными странами и обсудить складывающуюся в регионе ситуацию.

Президент Палестины отметил, что ЧМ-2018 стал примером того, как нужно организовывать крупные спортивные мероприятия, передает «Интерфакс». «Наши регулярные с вами встречи помогают обсуждать актуальные вопросы как в двустороннем, так и в региональном масштабе, и мы всегда очень рады и с пользой для себя слушаем ваши советы, в том числе через ваши контакты с лидерами других стран в регионе», — заявил Аббас

Ранее Силы обороны Израиля сообщили о воздушной атаке по объектам палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа, в результате которой были уничтожены «десятки» целей. По словам военных, целью была штаб-квартира ХАМАС в Бейт-Лахие и ракетный пусковой комплекс на севере сектора Газа.

Такие действия они назвали ответом на запуск силами ХАМАС около 60 ракет по Израилю.