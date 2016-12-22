Путин примет участие в награждении победителя ЧМ

Президент России Владимир Путин в воскресенье посетит стадион «Лужники» в Москве, где пройдет финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Франции, сообщается на сайте Кремля.

Путин также поучаствует в церемонии закрытия чемпионата и награждении победителя. Матч посетят президенты Абхазии, Армении, Белоруссии, Габона, Палестины, Молдавии, Судана, Франции, Хорватии и Южной Осетии.

Кроме того, за финалом будут наблюдать эмир Катара и премьер-министры Венгрии, Киргизии, а также Сан-Томе и Принсипи.

Ранее в Кремле сообщили, что до начала матча Путин проведет встречи с главами Франции, Хорватии, Молдавии, Судана, Габона и Катара.

Финальный матч ЧМ-2018 пройдет на стадионе «Лужники» в Москве в воскресенье, 15 июля, за титул чемпиона будут бороться сборные Франции и Хорватии.