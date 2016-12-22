Дворкович рассказал об использовании наследия чемпионата мира по футболу

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович рассказал о будущем применении наследия чемпионата мира по футболу, сообщает «РИА Новости».

Дворкович сказал, что тренировочные базы будут работать все время. Их будут использовать для юношеского футбола и массового спорта.

​При этом на стадионах будут играть приписанные к ним профессиональные команды. Например, стадион «Лужники» и «Сочи» стали частью полноценных спортивных парков.

«Вся созданная в России инфраструктура все равно была бы создана, просто, может быть, чуть позже. Теперь это громадный стимул для развития туризма в нашей стране», — отметил Дворкович.

В то же время главным наследием чемпионата мира Дворкович считает изменение облика страны и настроения людей. Он добавил, что чемпионат приблизил облик России в мировом сообществе к реальному.

«Мир увидел, что мы открытая, дружелюбная, безопасная страна», — сказал председатель оргкомитета.

Дворкович заявил, что согласно полученным отзывам от болельщиков и телезрителей чемпионат мира по футболу в России стал «настоящим успехом». Он добавил, что города, которые принимали матчи ЧМ, «справились на «отлично» в сфере гостеприимства и безопасности.

Как передает «Интерфакс», гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин​ рассказал, что посещаемость стадионов составила 98%. в то же время количество проданных билетов приближается к 3 млн.

Чемпионат мира по футболу начался в России 14 июня и закончится финальным матчем 15 июля. Финалистами ЧМ стали Франция и Хорватия.