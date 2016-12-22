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В Кемерово начался снос сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня»
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В Кемерово начался снос сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня»
Общество, 12:08
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В Кемерово начался снос сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня»

В Кемерово начался снос торгового центра «Зимняя вишня» после пожара, унесшего жизни 60 человек, сообщает корреспондент ТАСС.

Агентство отмечает, что спецтехника приступила к расчистке площадки от строительного мусора. В пресс-службе администрации Кемерово ТАСС добавили, что в субботу, 14 июля, также планируется демонтировать наружное и вентиляционное оборудование и шлагбаумы.

«Также из Екатеринбурга выехала спецтехника, которая будет заниматься разбором. К нам она прибывает 16-го числа», — сказала собеседница ТАСС.

Накануне администрация Кемеровской области сообщила, что демонтаж «Зимней вишни» начнется 14 июля. В пресс-службе отметили, что на прошедшей встрече врио губернатора Сергея Цивилева с родственниками погибших и пострадавших на пожаре был принят проект памятного сквера.

При этом здание торгового центра уже непригодно для эксплуатации, так как сгорели все несущие конструкции.

Снос здания «Зимней вишни» приостанавливали и возобновляли неоднократно. В последний раз демонтаж ТЦ остановили 5 июня. Ранее против сноса выступали собственники торговых точек, располагавшихся в «Зимней вишне».

Пожар в торговом центре произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек. в том числе 41 ребенок. При этом еще 80 человек пострадали.

Теги: Кемерово , торговый центр , демонтаж
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