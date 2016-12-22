Более 30 пассажиров Ryanair пострадали из-за падения давления в салоне

Самолет ирландского лоукостера Ryanair, направлявшийся из Дублина в Хорватию, совершил вынужденную посадку в аэропорту Франкфурт-Хан на западе Германии, сообщает Deutche Welle.

«Возникла техническая проблема, из-за которой снизилось давление воздуха», — рассказал изданию представитель немецкой полиции.

При этом более 30 пассажиров самолета доставили в больницу с головными и ушными болями. По данным издания, рейс отложили на утро воскресенья.

Однако один из пассажиров рассказал DW, что им не предоставили места, где можно спать, а через четыре часа после аварийной посадки самолета дали продовольственные талоны на сумму €10.

Ранее, 10 июля, из самолета авиакомпании Ryanair эвакуировали пассажиров и экипаж из-за угрозы взрыва. Инцидент произошел в аэропорту Эйндховена в Нидерландах. По данным издания Het Nieuwsblad, в нем обнаружили письмо, в котором говорилось о находящейся на борту бомбе.