Из-за письма о бомбе эвакуировали самолет в аэропорту Эйндховена

В аэропорту Эйндховена эвакуировали самолет авиакомпании Ryanair из-за угрозы взрыва, сообщает Het Nieuwsblad со ссылкой на Королевскую военную полицию Нидерландов.

Издание сообщает, что в самолете, который должен был вылететь в Эдинбург, было обнаружено письмо. В нем говорилось о бомбе на борту.

После обнаружения письма пассажиры и экипаж самолета были эвакуирован. Сейчас воздушное судно обыскивается кинологами.

В полиции отметили, что аэропорт в результате инцидента не был закрыт. При этом все рейсы, готовящиеся к вылету, были задержаны.