Из-за письма о бомбе эвакуировали самолет в аэропорту Эйндховена
Общество, 00:54
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Из-за письма о бомбе эвакуировали самолет в аэропорту Эйндховена
В аэропорту Эйндховена эвакуировали самолет авиакомпании Ryanair из-за угрозы взрыва, сообщает Het Nieuwsblad со ссылкой на Королевскую военную полицию Нидерландов.
Издание сообщает, что в самолете, который должен был вылететь в Эдинбург, было обнаружено письмо. В нем говорилось о бомбе на борту.
После обнаружения письма пассажиры и экипаж самолета были эвакуирован. Сейчас воздушное судно обыскивается кинологами.
В полиции отметили, что аэропорт в результате инцидента не был закрыт. При этом все рейсы, готовящиеся к вылету, были задержаны.