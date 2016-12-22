ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,36 62,34 EUR Нал. 74,04 72,69 USD Бирж. 62,77 -0,03 EUR Бирж. 73,29 +0,64 USD ЦБ. 62,76 -0,53 EUR ЦБ. 72,99 -0,10 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6335,60 -20,10 IMOEX 2295,95 +2,03% RTSI 1154,16 +2,58% Brent 79,50 +2,41% DJIA 24271,41 +0,23% Nasdaq 7510,30 +0,09%
Летевший в Таджикистан лайнер совершил экстренную посадку в Москве
Лента новостей
Кандидат от правящей партии Мексики проиграл президентские выборы 05:31, Политика Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию 05:22, Партнерский материал СМИ узнали о запрете сотрудникам Байконура пользоваться соцсетями 05:00, Общество Двух членов политических партий убили в день всеобщих выборов в Мексике 04:59, Политика Летевший в Таджикистан лайнер совершил экстренную посадку в Москве 04:39, Общество На Украине 66 населенных пунктов остались без света из-за непогоды 03:59, Общество Глава хорватского футбола отдал предпочтение России в четвертьфинале ЧМ 03:28, Общество Два пилота погибли при падении военного самолета в Бангладеш 02:58, Общество Крымский мост на картах Google подписали на украинском языке 02:52, Политика Не менее 20 человек погибли и 45 пострадали в массовом ДТП в Танзании 02:29, Общество Глава МВД Германии собрался в отставку из-за разногласий с Меркель 01:56, Политика Сталь, бетон и искусственный интеллект: «умные» здания через 10 лет 01:52, РБК и Schneider Electric Тренер сборной Хорватии назвал Россию «великим соперником» 01:34, Общество Россия прошла Испанию на ЧМ-2018. Лучшие моменты матча 00:59, Спорт  Редкий экземпляр «Гарри Поттера» с ошибками ушел с молотка за $74 тыс. 00:49, Общество В США отчитались об испытаниях «гравитационной» ядерной бомбы 00:16, Политика Москва празднует выход сборной России в 1/4 ЧМ-2018. Фоторепортаж 00:00, Фотогалерея  Греф заявил о заинтересованности в продаже Паритетбанку «дочки» Сбербанка 01 июл, 23:53, Финансы Хорватия обыграла Данию и стала соперником сборной России на ЧМ-2018 01 июл, 23:48, Спорт Игра: почему удар «сухой лист» в футболе называют именно так? 01 июл, 23:22, Спецпроект РБК Спорт Иньеста объявил об уходе из сборной Испании после вылета с ЧМ-2018 01 июл, 23:10, Спорт Пассажирский поезд протаранил машину на переезде в Саратовской области 01 июл, 23:07, Общество Сдержанный успех: почему договор о ядерном нераспространении надо беречь 01 июл, 22:56, Мнение Жирков сможет сыграть только в финале чемпионата мира 01 июл, 22:35, Спорт Космонавт с МКС поздравил сборную России с выходом в 1/4 чемпионата мира 01 июл, 22:25, Общество Reuters узнал о росте объемов выпуска Tesla Model 3 до 5 тыс. в неделю 01 июл, 21:56, Бизнес Биопринтеры: что мешает напечатать человека полностью 01 июл, 21:53, РБК и Ингосстрах Тренер сборной Испании взял вину на себя за поражение от России 01 июл, 21:46, Спорт
Летевший в Таджикистан лайнер совершил экстренную посадку в Москве
Общество, 04:39
0
Летевший в Таджикистан лайнер совершил экстренную посадку в Москве

Самолет Boeing 737-300 авиакомпании Tajik Air, вылетевший из столичного аэропорта Домодедово, спустя некоторое время вернулся в аэропорт вылета. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.com.

На карте портала видно, что борт, летевший в таджикский Худжанд, развернулся в районе Рязанской области и полетел обратно в сторону Москвы. Затем он продолжительное время кружил в районе Коломны и Воскресенска, после чего приземлился в Домодедово. При этом Boeing обозначен красным цветом — так на портале отмечаются самолеты, на борту которых была объявлена чрезвычайная ситуация.

В Ирландии самолет совершил экстренную посадку из-за записки о бомбе
Общество

По словам источника ТАСС в экстренных службах, на борту самолета произошла разгерметизация. «Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке после взлета из аэропорта Домодедово», — заявил он.

Источник уточнил, что посадка в Домодедово была совершена после выработки топлива. Он добавил, что в салоне самолета находился 141 пассажир.

Теги: аэропорт Домодедово , экстренная посадка самолета , Boeing 737
Главное
Тренер сборной Хорватии назвал Россию «великим соперником» Общество
Материалы по теме
В Одессе совершил экстренную посадку летевший в Барселону самолет Общество
Azur Air рассказала о посадке рейса Новосибирск — Анталья из-за грозы Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter