Летевший в Таджикистан лайнер совершил экстренную посадку в Москве

Самолет Boeing 737-300 авиакомпании Tajik Air, вылетевший из столичного аэропорта Домодедово, спустя некоторое время вернулся в аэропорт вылета. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.com.
На карте портала видно, что борт, летевший в таджикский Худжанд, развернулся в районе Рязанской области и полетел обратно в сторону Москвы. Затем он продолжительное время кружил в районе Коломны и Воскресенска, после чего приземлился в Домодедово. При этом Boeing обозначен красным цветом — так на портале отмечаются самолеты, на борту которых была объявлена чрезвычайная ситуация.
По словам источника ТАСС в экстренных службах, на борту самолета произошла разгерметизация. «Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке после взлета из аэропорта Домодедово», — заявил он.
Источник уточнил, что посадка в Домодедово была совершена после выработки топлива. Он добавил, что в салоне самолета находился 141 пассажир.