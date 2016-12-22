Игроки Французской сборной захотели задержаться в России после ЧМ

Футболисты сборной Франции рассказали, что хотели бы задержаться в России из-за «замечательной атмосферы». Об этом в интервью изданию Le Figaro рассказали полузащитник национальной команды Блез Матюиди и защитник Самюэль Умтити.

«Мы отлично провели здесь время. У нас молодая, но живая группа. Здесь замечательная атмосфера. Будет грустно уезжать. Я мог бы оставаться здесь еще месяцы и месяцы», — рассказал Матюиди.

Умтити добавил, что тоже мог бы еще месяц прожить в России, так как команда всегда веселится. Он добавил, что «это необыкновенный опыт».

Во время матча полуфинала чемпионата мира по футболу Франция победила Бельгию 11 июля со счетом 1:0. В результате сборная вышла в финал, где будет бороться с Хорватией.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян (21%) верят в победу Франции на чемпионате мира.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время финального матча в Москве.

ЧМ по футболу продлится в России до 15 июля.