Россияне назвали наиболее вероятного победителя ЧМ

Наиболее вероятным победителем чемпионата мира по футболу россияне считают Францию: такой точки зрения придерживаются 21% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты исследования есть у РБК.

По мнению 18% респондентов, новым чемпионом мира станет Англия. Еще 17% верят в победу Хорватии, а 14% — Бельгии. При этом почти треть опрошенных (30%) затруднились с ответом.

Матч между сборными России и Хорватии смотрели 68% респондентов. При этом большинство из них (69%) надеялись на победу национальной сборной, а 17% рассчитывали на ничью.

По данным социологов, 30% регулярно смотрят матчи ЧМ, еще 39% следили за играми с участием сборной России. Не интересуются мундиалем четверть опрошенных.

Опрос проводился 8 июля. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

ЧМ по футболу продлится до 15 июля.