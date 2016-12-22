Тайвань возьмет на вооружение американские вертолеты Apache AH-64E. Об этом сообщили в тайваньском Министерстве обороны, передает пишет Taipei Times.



Как рассказали в ведомстве, соответствующая церемония пройдет во вторник, 17 июля. Изначально церемонию планировалось провести в среду, 11 июля, но ее перенесли из-за урагана Мария.



Представитель Минобороны Тайваня рассказал, что Apache особо эффективны во время различных военных операций. По его словам, новые вертолеты будут приняты на вооружение после трех лет и восьми месяцев боевых испытаний, в том числе после подбора и тренировки их персонала. Он пояснил, что в ходе военных учений Apache показали свою эффективность. Представитель тайваньского Министерства обороны отметил, что церемония принятия этих вертолетов на вооружение покажет их боевую готовность. Последний самолет Apache AH-64E был поставлен Тайваню в октябре 2014 года.



Как отмечает Taipei Times, в апреле 2014 года один из вертолетов был уничтожен в результате крушения во время тренировочного полета. Оставшиеся 29 были размещены на военных базах.