В Киргизии разбился военный вертолет Ми-8
Общество, 10:24
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В Киргизии разбился военный вертолет Ми-8
В горах северного Тянь-Шаня разбился военный вертолет Ми-8 МТВ, заявили в пресс-службе Генштаба Киргизии. Об этом сообщает «24.kg»
Вертолет Сил воздушной обороны Киргизии упал в районе пика Хан-Тенгри во время спасательной операции на площадке Южный Иныльчек. Машина завалилась на левый борт из-за сильного бокового ветра. Пострадали четыре человека. Принимаются меры по их эвакуации.
О погибших не сообщалось.
Силы воздушной обороны Киргизии были созданы в 2006 году путем объединения ВВС и Войск ПВО Киргизии. В 2018 году информагентство 24.kg со ссылкой на свои источники сообщало, что у вертолетов Сил воздушной обороны Кыргызстана (в том числе у Ми-8) закончился срок эксплуатации.