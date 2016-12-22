При падении вертолета в Пуэрто-Рико погиб один человек
Общество, 07:17
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При падении вертолета в Пуэрто-Рико погиб один человек
Частный вертолет разбился на пляже на побережье Пуэрто-Рико, один человек погиб, заявили в полиции. Об этом сообщает Associated Press.
Инцидент произошел у города Рио Гранде. Погибшим оказался 53-летний мужчина. Еще три человека, находившиеся в летательном аппарате, ранены. Причина падения вертолета пока неизвестна. Федеральное управление авиации США начало расследование происшествия.
В апреле медицинский вертолет частной компании, занимавшейся эвакуацией, разбился на севере американского штата Висконсин. Жертвами стали три человека — все были членами экипажа. На борту во время инцидента не было больных.