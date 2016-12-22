ФСИН сообщила о состоянии объявившего голодовку Сенцова

Объявивший голодовку украинский режиссер Олег Сенцов находится в удовлетворительном состоянии, он не отказывается от медицинской помощи. Такие данные ФСИН представила Совету при президенте по правам человека, говорится в сообщении на сайте СПЧ.

«Фактов отказа Сенцова Олега от медицинской помощи и поддерживающей терапии не зарегистрировано. Состояние здоровья подсудимого оценивается как удовлетворительное», — указано в сообщении. Отмечается, что ежедневно Сенцова осматривают врачи.

Режиссера приговорили в России к 20 годам тюрьмы по обвинению в создании террористического сообщества и подготовке терактов в Крыму. В мае Сенцов объявил голодовку. Он потребовал освободить «всех украинских политзаключенных», находящихся в России. Сенцов отбывает наказание в колонии «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Мать режиссера написала ​президенту Владимиру Путину прошение о помиловании сына. В Кремле пообещали, что власти не оставят эту просьбу без внимания. С просьбой о помиловании Сенцова также выступали режиссеры Андрей Звягинцев и Алексей Учитель, журналист Владимир Познер и другие известные люди.