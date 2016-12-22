Власти проверят данные о сверхтоксичных отходах на подмосковной свалке

Жители деревень Сычево и Щелканово Рузского района Подмосковья сообщили о ввозе на местную свалку ртутных ламп. Управляющая компания и перевозчик отходов отрицают хранение опасного мусора. Министерство экологии Московской области проведет выездную проверку, заявил РБК министр Александр Коган.

Ртутные люминесцентные лампы токсичны, их должны утилизировать компании с лицензией на обращение с отходами I класса опасности. Площадка хранения отходов в Щелканово предназначена только для мусора IV и V классов.

11 июля местные жители обнаружили паспорт отходов на ртутные лампы при проверке документов у водителей мусоровозов (копия есть у РБК). Подлинность документа подтвердили в компании-перевозчике «Районный специализированный комбинат» (ООО «РСК») и «Рузаагропромснаб».

13 июля опасные отходы обнаружили на свалке активисты Общероссийского народного фронта, рассказал РБК руководитель группы экологического мониторинга ОНФ в Подмосковье Антон Хлынов. «Здесь не только бытовые отходы, но и строительный мусор. Одну ртутную лампу мы нашли. Куча мусора частично закрыта, и нам не дали досмотреть все мусоровозы», — рассказал он.

«Это очень серьезное нарушение. Мы однозначно сейчас поедем туда с проверкой. Если там есть ртутные лампы, то будет возбуждено административное дело», — заявил РБК министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган.

Управляющий свалкой в беседе с РБК отрицал утилизацию ртутных ламп. «Это профанация. Никаких ртутных ламп к нам не заезжало. Этот документ не имеет ничего общего с реальностью», — заявил гендиректор компании «Экотехнопарк» Ильдар Неверов.

Завоз токсичных отходов отрицает и технический директор компании-перевозчика РСК Иван Бондаренко. «Если документ ​«затесался» в пачку паспортов у водителя, это не значит, что этот груз у него в кузове», — утверждает он. «У меня лицензия на сбор и транспортировку отходов IV и V классов опасности. Я вывожу от заказчиков бытовые и офисные отходы. На остальное я не имею права и не делаю этого, потому что это противозаконно», — заверил Бондаренко.

Документ составлен на утилизацию люминесцентных ламп из офиса компании по сдаче недвижимости «Рузаагропромснаб», подтвердила РБК гендиректор фирмы Наталья Калганова. «Паспорт действительно утверждали заранее. Но последний раз мы вывозили офисный мусор 4 мая», — рассказала она.



Активисты ОНФ намерены обратиться в Росприроднадзор и прокуратуру.

Свалку в Щелканово открыли в мае. Она необходима «для решения проблемы мусорного коллапса», заявлял глава Рузского округа Максим Тарханов. Изначально свалка на месте бывшего Сычевского карьера позиционировалась как временная. Управляющий обещал вывезти весь мусор к середине лета. «До 15 июля твердые коммунальные отходы будут вывезены на «Храброво» и «Лесная», — заявлял Неверов ТАСС.

Однако планы изменились, потому что полигоны в Подмосковье переполнены, сказал он РБК. «Технически мы готовы вывозить, но на полигонах нет места, никто не готов принять наши отходы», — констатировал Неверов.

Прошлым летом жители Балашихи пожаловались президенту Владимиру Путину на запах от свалки «Кучино». Полигон закрыли, и нагрузка упала на другие площадки. 11 февраля около 3 тыс. жителей Коломны вышли на митинг из-за свалки «Воловичи». В марте почти 70 детей в подмосковном Волоколамске попали в больницу после выброса свалочного газа на полигоне «Ядрово».

Ежегодно Подмосковье принимает 11,7 млн т бытовых отходов. По данным местных чиновников, почти 8 млн т из них — из Москвы.