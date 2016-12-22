Полиция пресекла потасовку между министром энергетики и нардепом в Киеве

В центре Киева возле здания Минэнергоугля произошла потасовка между министром энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насаликом и народным депутатом Верховной рады Сергеем Шаховым​. Об этом министр рассказал РБК.

По его словам, в 9:40 по местному времени (совпадает с московским) он собирался на автомобиле выехать на заседание Верховного совета, где шли слушания по закону «О шахтерах». «Я в машине один был, меня никто не сопровождал. Он [Шахов] меня остановил. Я не боялся, вышел разговаривать с людьми. Он начал вырывать микрофон. Что дальше произошло — на видео все видно», — сказал Насалик.

Видеозапись инцидента опубликовал в Facebook Шахов.

​Как уточняет УНИАН, возле здания Минэнергоугля проходила акция протеста горняков. Шахтеры остановили автомобиль Насалика. Спустя некоторое время между ним и Шаховым началась словесная перепалка, перешедшая в потасовку. Конфликт пресекли сотрудники полиции.

В потасовку, как уточняет издание, также вмешался председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. В отношении него полиция составила протокол.

Это не первая акция шахтеров на Украине за последнее время. Сотни горняков вышли к Раде с требованием увеличить расходы бюджета на развитие угольной промышленности ранее в июле.



Во Львовской области около 50 шахтеров перекрыли международную трассу Львов — Рава-Русская, требуя от властей погасить задолженности по зарплате. В тот же день горняки «Львовугля» пришли к зданию Львовской обладминистрации, чтобы соглаcовать вопрос выплат зарплат.